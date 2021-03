Ever Given – koho to je smola?

V prvom článku o Ever Given som sa pokúsil ilustrovať isté fakty a ponúkol som pár úvah o tom ako sa to mohlo stať a že smiešny obrazec z plavby nemusí nič znamenať. Dnes s novými zisteniami skúsim tému posunúť ďalej.

Hneď na úvod ponúkam krásnu simuláciu a skutočný záznam s popisom rýchlosti lode a smerom vetra.

Nedávno sa zverejnila informácia, že vplyv vetra na haváriu sa vylučuje, lebo miestne úrady dokázali, že rýchlosť vetra v regióne neprekročila 70km/h. Sledovanie týchto videí ma stále viac utvrdzuje, že ten vietor tam jednoducho bol. Možno menej ako 70km/h, ale to ešte stále nie je žiadny jarný vánok. Spomínaná rýchlosť predstavuje v stupnici Beauforta stupeň 8 z 12. Ak má Suezský kanál nastavené kritériá na silný vietor takto, tak je to omyl a diskusia o kompetentnosti správnych orgánov v krátkej dobe bude musieť nastať.

Našiel som ešte zaujímavejšie video z roku 2019 kedy práve Ever Given v Hamburgu poškodila priviazaný trajekt v prístave. Navigátorom som bol len 5 rokov, ale za mňa to je jasný nešikovný manéver v silnom bočnom vetre. No a keď sa vrátime k záznamu z tohto roku, nie je to nič iné. Do úvahy ešte treba brať prúd vody o ktorom nemám údaje.

Úprimne, moc ma neprekvapuje, že verzií je mnoho a možných vinníkov ešte viac. Vždy keď sa na mori stane veľká nehoda, ide o gigantické peniaze a zbaviť sa zodpovednosti sa hodí každému a najviac tým najzodpovednejším. Na Námornej škole v Bratislave sme mali vynikajúceho prednášajúceho z oblasti námorného práva, ktorý by sa k téme vyjadril kompetentne a profesionálne. Nebudem článok zbytočne naťahovať, podľa môjho úsudku sa zodpovedný kapitán spolu s lodivodom pokúšajú zatieniť, že manévrovať s tak gigantickou loďou v silnom vetre, bolo nad ich sily a možno to hodia na strojovňu. To sa tiež hodí do naratívu správy kanálu, ktorý by takéto lode mal vedieť filtrovať aj podľa prognózy vetra, rovnako ako sa to vo svete robí na iných zúžených miestach plavby.

Suezským kanálom plávajú každých 10 rokov väčšie a väčšie lode. Skutočný navigátor ktorý tu velí je pritom lodivod. Egyptskí lodivodi sa ešte stále na mega kontajnerákoch učia. Kapitáni tých najväčších lodí bývajú paradoxne horšími od tých čo riadia lode podstatne menšie. Tam kapitán často riadi loď úplne sám vlastnými rukami. Lode ako Ever Given sú v prístavoch a kanáloch riadené lodivodom. Ten zadáva pokyny podľa ktorých riadia kormidlo a iné stroje v lepšom prípade kapitán so starším námorníkom. Často je žiaľ praxou, že kapitán s frčkami na ramenách len opakuje pokyny lodivoda a ovládanie je výlučne na dôstojníkovi a námorníkovi. Je to časté práve u Indov (čo je prípad Ever Given), kde je slovo kapitána sväté. Čo je úplne najhoršie je, že niektorí slabší kapitáni z manévrovania loďou úplne rezignujú a pokyny lodivoda berú ako bibliu a ak takýto kapitán narazí na nešikovného lodivoda, nevie v danej situácii adekvátne reagovať. Na tieto témy sa posledné desaťročia medzi námorníkmi otvára množstvo diskusií. Pravda je taká, že za všetkým čo sa deje na mori je vo finále ekonomika celého sveta a tlaky sú zo všetkých strán obrovské.

No a ako a kedy loď z kanálu vyprostia?

Kým som článok stihol dopísať, Portalmorski už informuje o vyslobodení lode. Včera sa podarilo uvoľniť kormu kde je aj lodná vrtuľa s kormidlom. Ako sa postupovalo, pre laikov dobre naznačuje aj video.

Nerobil ho žiaden odborník na námornú plavbu a preto môže trochu zavádzať tvrdeniami o bagroch morského dna alebo že, jeho slovami, „nos“ lode bol pod vodou 15m hlboko a podobne. Námorníci si z toho svoje vyfiltrujú. Vyložiť náklad by bolo tiež logické riešenie, no loď nestojí na vybavenom terminály. Situáciu zachránila skúsená holandská firma a jej remorkér.

Najhorší scenár ktorý mohol Ever Given postihnúť, bola hrozba rozlomenia lode. Ever Given totiž technicky nasadol na plytčinu a to tak, že bol položený svojimi protiľahlými koncami na dvoch bodoch. Tým sa tvoria sily, ktoré majú v čase tendencie loď zlomiť na 2 časti. To by bola už aj ekologická havária a čas na vylovenia vraku by bol rátaný na mesiace. Našťastie brehy Suezu sú z piesku, čo situáciu tiež výrazne zľahčuje.

Dôležité bude, ako sa Suez z celého prípadu poučí. Lode čakajúce na vyprostenie obra sa nahromadili a ekonomické tlaky rastú. Egypt potrebuje tento rok dokončiť „druhý pruh“ kanálu tak, aby bol obojsmerný. Egypt pritom nemá za sebou najlepší týždeň. Nedávno sa tu zrútila veľká budova a zrazili sa dva vlaky. To že krajine na megalomanské projekty financie nechýbajú, dokumentuje aj najnovšia diaľnica pod kanálom. Krajina s rozlohou a populáciou podstatne väčšou od Nemecka, disponujúca neskutočným svetovým historickým i kultúrnym dedičstvom a najdôležitejšou dopravnou tepnou sveta stojí na hlinených nohách.