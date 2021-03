Ever Given a penis?

Vďaka lodi Ever Given sa o námornej plavbe začína písať aj na Slovensku. Nečakal som hlboké diskusie, ale v momente keď táto obsiahla téma u nás začína na cenách benzínu a končí u obrázku penisu, asi by to chcelo trošku viac.

Istý denník s dlhou tradíciou odbornosti a atmosférou konzervativizmu skúša na sociálnej sieti zaujať titulkom o trajektórii lode pripomínajúcej penis. Okrem opakovania pár už známych faktov sa k bizarnému a vtipnému videu ani nedokáže vyjadriť. Preto som si povedal, že skúsim k tomu niečo napísať z pohľadu navigátora. Za zdroj mi poslúži aj portál poľských námorníkov.

Začnem parametrami lode. Dĺžka 399,94m, šírka 59m, aktuálny ponor 15m. Technické kritérium ktoré dlho ilustrovalo limity plavby Suezom je termín Suezmax – najväčšia loď schopná kanál preplávať. Kedysi to bol tanker o dĺžke 275m. Po najnovšom rozšírení kanálu asi v roku 2010 sa oficiálne hranice plavby Suezom posunuli na 400m dĺžky, 77m šírky a asi 20m ponoru.

Loď Ever Given sa v kanále vzpriečila tak, že „predný i zadný nárazník“, s kormidlom a lodnou vrtuľou sa zaborili do pieskových brehov kanálu. Podľa zatiaľ uvedených informácií sa tak stalo v dôsledku náhleho výpadku prúdu a strate riadenia, no objavila sa aj informácia o silnom vetre. Ak niekto pochybuje o tom, že loďou s výtlakom asi 200 000 ton pohne vietor, nech si vyráta plochu, do ktorej sa vietor v prípade plne naloženého kontajneráka vie oprieť. V tomto prípade by hrubým odhadom mohlo ísť o 16000m2. Podľa tejto stránky bol vietor určite značný.

Otázky sú teraz nasledovné:

1. Bola loď v dobrom technickom stave?

2. Ako vysvetlí výpadok prúdu posádka? Bola strojovňa v plnej pohotovosti? Došlo k podceneniu situácie niektorým z navigátorov?

3. Je Suez skutočne pripravený na gigantické lode? Sú limity splavnosti kanálu nastavené správne? Disponujú vôbec egyptské vody dostatočným počtom pripravených remorkérov aby vedeli v kanále účinne odvrátiť podobné nehody? Vykonáva správa kanálu údržbu pravidelne a dostatočne?

Pikantná bizarnosť o trajektórii pripomínajúca lavice základných škôl na záver :)

Na prvú otázku ľahká odpoveď. Loď bola postavená v roku 2018 a pred vstupom do kanálu musela prejsť formálnou kontrolou. Ja mám skúsenosť len z Panamského kanálu, ale predpokladám, že obdobne to funguje aj tu. Ide skôr o formálne posedenie „pánov v kravatách“ s kapitánom a Hlavným strojným dôstojníkom pár hodín pred začatím plavby kanálom. Menšie problémy by teoreticky posádka mohla zakamuflovať. Vtedy by bola na mieste otázka, či to robili vedome, aby kryli seba, alebo nezodpovedného majiteľa lode. Na to by sa zrejme už prišlo, alebo sa na to ešte v skorom čase nájde po zverejnení výsledkov vyšetrovania odpoveď.

U druhej otázky si treba vysvetliť, ktorí členovia posádky môžu byť priamo zodpovední. Na lodi je 23 členov vlastnej posádky + asi 6 až 8 členov posádky z kanálu. Treba si tiež uvedomiť, že havária sa stala o 07:40 miestneho času. Ak mala posádka lode nastavené hodiny zhodne s lokálnym časom (čo je vysoký predpoklad), išlo o čas raňajok (bežne od 07:00 do 08:00 - to však nemusí byť pravidlo). Keď sú na lodi raňajky, samozrejme to neznamená, že ju nik neriadi. Problém môže nastať, ak akurát nastane problém :) a služby-konajúci člen posádky sa potrebuje spojiť s niekým, kto sa pohybuje po trase kabína-jedáleň-wc alebo spí po nočnej službe. Povedzme ale, že to nebude tá pravá príčina.

Pokiaľ sa bavíme o technickom probléme, ide o služby-konajúceho strojného dôstojníka a mechanika. V strojovni pracuje dôstojnícky zbor zložený z Hlavného dôstojníka elektro-dôstojníka a minimálne 2strojných dôstojníkov. Každý z nich má obyčajne svojho mechanika. Počas plavby kanálom musia byť v strojovni nepretržite dvaja ľudia. Záležitosť ako výpadok prúdu (black-out) je pomerne častý problém a pre skúseného mechanika by to mala byť zvládnuteľná záležitosť. Záložné zdroje sa v tomto prípade zapnú automaticky tak, aby kritické zariadenia pracovali non-stop. Ide najmä o riadenie na mostíku, navigačné zariadenia, ovládanie kormidla a motorov a kritické osvetlenie. Môže sa stať, že záložný generátor treba zapnúť manuálne a to je už hra času. Počas plavby kanálom, hrá rolu každá sekunda. Tiež si uvedomme, že ide o stroje s výkonmi takmer 60 tisíc kW a to už nie je sranda. Môže tiež dôjsť k zastaveniu palivovej pumpy a zástave hlavného motoru. Pri strate rýchlosti prestáva byť účinné kormidlo. Záložný motor neexistuje, sú už len 2 dokormidlovacie zariadenia na predku lode, ktoré žerú neskutočne veľa energie. Obyčajne sú to najväčšie elektromotory lode. Ale nakoľko nie som mechanik, ďalej tieto úvahy prenechajme kompetentnejším.

Ak sa pozrieme na mostík, ten sa skladá z kapitána a troch navigátorov. Okrem toho si v kanály musia striedať službu navigácie, verím, aspoň dvaja miestny lodivodi v rozumných intervaloch. Okrem dôstojníkov tu ešte býva hliadkujúci námorník, ktorý tiež podľa potreby ovláda kormidlo. Príkazy mu k tomu udeľuje lodivod ak služby konajúci navigátor neurčí inak. Od 04:00 to je takmer určite 1. dôstojník – zástupca kapitána, ktorého o 08:00 strieda najmladší 3. dôstojník. Prítomnosť kapitána na mostíku je skôr výnimočná, z pravidla po dohode s lodivodom alebo iným dôstojníkom. Pokiaľ sa akurát nič výnimočné nedeje, takmer určite v čase úradovania najskúsenejšieho navigátora kapitán spí. Môžu byť ale aj interné či externé predpisy vyžadujúce kapitána na mostíku počas celej pasáže. Ak akurát nastal black-out, pokiaľ nedôjde k strate riadenia, čo by nemalo, nie je dôvod na paniku. Pokiaľ áno a ešte k tomu fúka silný vietor, je to problém. Otázka je, čo spôsobilo výpadok. Mohlo ísť o nadmerné zaťaženie generátora počas náročného manévrovania v silnom vetre. Ak niekto nedajbože dostal nápad zapnúť dokormidlovacie zariadenie, black-out je blízko. Reálnejšie ale vidím preťaženie generátorov v nákladovom priestore. Kontajnerová loď totiž pravidelne nesie tzv. „reefers“ – kontajnery s chladením. Či a koľko takýchto rífrov v danom čase na Ever Given bolo v obehu je otázne.

Odpoveď na tretiu ozázku bude, aspoň pre mňa, najzaújmavejšia. O tom ako sa kanál od svojho vzniku v roku 1954 rozširuje si prečítame napríklad tu.

Ako vidíme v súčasnosti musia obri ako Ever Given manévrovať v 193 km dlhom kanále často v priestoroch len 121m, čo je porovnateľné s kamiónom na obyčajnej dvojprúdovej ceste v šmyku. Pozrime sa na vybavenosť kanálu. Tu nájdeme flotilu pomocných plavidiel kanálu od bagrov, po remorkéry.

V súčasnosti je na Ever Given top remorkér (tug) Baraka 1 postavený v roku 1993. Podobne je na tom celá zvyšná flotila. Výkony jednotlivých remorkérov nie sú zlé, vek a počet a teda ich vyťaženosť je ale na zamyslenie. Pracovné nasadenie posádky a jej kvalita je druhá vec, to nám je ťažko posúdiť. Treba ešte pripomenúť, že kanál stále funguje len v jednosmernom striedavom režime a budúci rok by sa mohla otvoriť nová pasáž, umožňujúca plávať v oboch smeroch naraz. O to viac sa otázka vybavenosti stáva aktuálnou. Potom sú tu otázky ako zabrániť lodi sa do brehu takto zaboriť? Oplatí sa inštalovať na brehy napríklad odrážače? Vhodná by bola aj diskusia, prečo sa nič podobné nestalo napr. v Paname, alebo, čo urobiť inak, aby sa podobným incidentom zabránilo.

Na záver sľúbená balada o penise.

Záznam z GPS pozície lode Ever Given pred vstupom do kanálu vykreslil do mapy obrazec pripomínajúci penis. Bizarných článkov na tému vyšlo mnoho. Ľudia sa pýtajú, či to bol úmysel a čo tým mohol kapitán sledovať. Na úvod si povedzme, že incident nastal na mieste kde kotvia lode čakajúce na prejazd kanálom. Niektoré lode takto strávia v najhoršom prípade aj týždne až mesiace, ale pri dobre pracujúcich firmách a veľkých lodiach to môže trvať len pár hodín. Čas maľby veľdiela trval asi 2 hodiny a v okamihu „slávnostného odhalenia“ vidieť, že sa k lodi približuje čln s lodivodom. Lepšie by to načasoval už len Chuck Norris. Povedzme si ešte, že celý akt sa podľa času udial počas nočnej služby 2. dôstojníka a kapitán bol pravdepodobne rád, že si chvíľu pospí. Osobne si neviem predstaviť, že s tak veľkou a zle manévrovatelnou loďou, v rýchlosťi pod 2 uzle kedy kormidlo vôbec nereáguje, by nejaký navigátor potreboval byť takto vtipne kreatívny a to práve pár hodín pred príchodom lodivoda. Nieže by som to chcel s určitosťou vylúčiť, ale išlo by skôr o blbca, než o vtipného chytráka. Ak by chcel byť niekto takto vtipný, vybral by si radšej menšiu loď, väčší priestor a lepší čas. Je tiež vidieť, že v istom okamihu sa Ever Given tiež vyhýba inej lodi z juhu. Ak ale išlo len o vtipného blbečka, tak potom kvalita celého obrazca ilustruje aj jeho manévrovacie schopnosti.

Pre nás bude zaujímavejšie sledovať, či Ever Given vypláva z kanálu skôr ako sa vyrieši naša vládna kríza :)